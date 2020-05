Ouders schrikken zich rot om grote zwelling op gezicht van dochtertje, maar arts weet raad: “Een typisch geval van Calippo’titis”

/ Nazareth - Nick van den Bosschelle en zijn echtgenote schrokken zich afgelopen nacht rot. Omstreeks 4u stond hun dochtertje (10) aan hun bed met een rare zwelling rond haar mond. “Schijnbaar uit het niets had ze plots een grote gezwollen ring rond haar mond.” Ze gingen naar de huisarts van wacht en vervolgens naar spoed. Verschillende artsen onderzochten het meisje, maar pas de vierde kon de juiste diagnose stellen. “Een typisch geval van Calippo’titis”, klonk het. Nu kunnen Nick en zijn echtgenote erom lachen.

“Ik schrok mij een ongeluk”, zegt papa Nick Van den Boschelle. “We werden rond 4 uur wakker en plots stond onze 10-jarige dochter aan ons bed. Ze had een rare ronde plek rond haar lip. We hebben dan meteen naar de huisarts van wacht gebeld en meteen een foto gestuurd. Ze zei dat het ernstig was en dat we meteen moesten komen.” Eens ter plekke kon de arts niet thuisbrengen wat er met het meisje aan de hand was. “Vanwege de corona had ze zo’n beschermend pak en een bril aan. ‘Dit heb ik nog nooit gezien’, zei ze. Omdat het er zo ernstig uitzag, heeft ze ons naar de spoed gestuurd.”

Processie aan artsen

Daar volgde een processie van artsen om uit te vissen wat er met het meisje aan de hand was. Geen van hen kon een diagnose stellen. “Pas de vierde arts, een pediater, herkende de zwelling. ‘Ik heb dit al gezien, op TikTok, dat is zo’n Kardashian-challenge’, zei ze.”

Een tijdje geleden was het even een (gevaarlijke) hype om je lippen op te zuigen met een stofzuiger en door de onderdruk krijg je tijdelijk een vollere mond. De bedoeling is dan om je mond tijdelijk te doen lijken op die van Kylie Jenner. (Doe dit niet! Dit is bijzonder gevaarlijk.)

“Ik was er vrij zeker van dat ze zoiets niet zou doen. Maar bij het woord stofzuiger viel mijn frank.” Net voor het slapengaan had het 10-jarige meisje namelijk een Calippo gegeten. “Ik heb dat als kind ook voorgehad. In het begin zitten die waterijsjes vast. Om die los te krijgen zuigen kinderen daar keihard aan. Als je dat hard genoeg doet, trekt die tube zich vacuüm rond je mond, met dit als gevolg.” De kinderarts kon dan eindelijk een diagnose stellen: ‘Een acuut geval van Calippo’titis’, klonk het.

Al bij al zo erg niet. “Iedereen was heel erg opgelucht met die diagnose. Het is in feite gewoon een blauwe plek”, zegt papa Nick nog. “Intussen kunnen we erom lachen. Mijn dochter was van de stress en vermoeidheid een beetje van slag, maar het gaat al veel beter. De zwelling is goed aan het wegtrekken.”