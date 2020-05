Man gaat door het lint en valt motorrijder aan met bijl

Willebroek - De politie in Willebroek heeft donderdagnamiddag een man opgepakt die een motorrijder te lijf was gegaan met een bijl. Het slachtoffer raakte gewond aan de arm. Volgens omwonden zou de motorrijder al een poosje door dezelfde straat hebben gereden.

Het incident speelde zich af in de Molenweg. Een man die op zijn Harley-Davidson door de straat reed, werd plots aangevallen door een buurtbewoner. Die was gewapend met een bijl en haalde ermee uit. De motorrijder liep bij het incident een wonde aan de arm op. De hulpdiensten brachten het slachtoffer over naar het ziekenhuis, maar zijn verwondingen zouden meevallen.

De verdachte kon door de politie ter plaatse in de boeien worden geslagen en werd overgebracht naar het commissariaat voor een grondig verhoor. Er wordt nu onderzocht waarom de man plots helemaal door het lint ging. Volgens buurtbewoners zou de motorrijder al een tijdje door de straat hebben gereden en ging dat met het nodige lawaai gepaard. Mogelijk sloegen daarom de stoppen door bij de buurtbewoner. Er wordt ook uitgezocht of er al langer problemen waren tussen beide partijen.

De politie kwam massaal ter plaatse in de Molenweg en nam onder meer de bijl die gebruikt werd bij het incident in beslag. De opgepakte man is ter beschikking gesteld van het parket. Daar zal nu beslist worden of de Willebroekenaar voor de onderzoeksrechter moet verschijnen met het oog op een aanhouding of niet.