Mooie weer lokt zowat heel Nederland naar buiten: grote drukte op stranden en parken, politie grijpt in op sommige plaatsen

Het mooie weer lokt schijnbaar veel Nederlanders uit hun kot. Het is er op verschillende toeristische trekpleisters razend druk. In Amsterdam was de drukte zo groot dat mensen door de politie zijn weggestuurd uit parken, elders worden toegangswegen naar stranden en plassen afgesloten.

Het mooie weer en lange weekend hebben in Nederland voor grote drukte gezorgd. Het is in verschillende badplaatsen koppenlopen, op de stranden razenddruk. In Zeeland roept de politie de mensen op om weg te blijven. In Beverwijk ging de politie nog een stapje verder en sloten ze de baan naar het strand bij Wijk aan Zee voor alle verkeer af. “Het strand is vol”, klinkt het daar.

Ook op het Quackstrand in Hellevoetsluis was het erg druk. Foto: AFP

Ook in Castricum, een badplaats in Noord-Holland zijn alle wegen die naar het strand leiden, afgesloten. De lokale autoriteiten meldden vanmorgen al dat de ’gemeentelijke parkeerplaatsen helemaal vol’ zijn en dat een autoritje geen zin meer had. In Bloemendaal was het ook erg druk.

Op het strand in Scheveningen is het behoorlijk druk. Foto: AFP

In Amsterdam was de drukte zo groot de politie enkele parken sloot en de mensen naar huis stuurde. In Park Somerlust moest iedereen vertrekken, ook in het zogenaamde Marineterrein moet iedereen weg vanwege de drukte.

Taferelen in Park Somerlust in Amsterdom, kort voor de politie iedereen naar huis stuurde. Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Bij het Amsterdams Vondelpark wordt het aantal bezoekers gelimiteerd. Zo mogen er alleen nieuwe bezoekers in zodra anderen vertrekken. Het resultaat is dat er bij beide ingangen lange staan, weet De Telegraaf op basis van ooggetuigen. De mensen staan er veel te dicht bij elkaar/ “Dit is echt geen anderhalve meter afstand... De rij is zeker tachtig meter lang”, klinkt het.

Ook in andere Nederlandse regio’s moeten de ordediensten optreden. In provincie Utrecht sluiten meerdere gemeentes toegangswegen of recreatieplekken. Stichtse Vecht vraagt mensen weg te blijven bij De Meent, gemeente De Ronde Venen houdt mensen weg bij de zandeilanden, de gemeente Wijdemeren heeft een strand van de Loosdrechtse Plassen gesloten. Bij de Eem is het druk, bij de Honswijkerplas net zo volgepakt.

Ook in Groningen vraagt de politie aan bezoekers om het Noorderplantsoen te verlaten, aldus een reporter van De Telegraaf.

Ook in het Noorderplantsoen is het 'te druk', aldus politie. Die roept ter plekke op het plantsoen te verlaten en rustiger plekje te zoeken. #Groningen #Covid_19 #Hemelvaartsdag #drukte pic.twitter.com/56o7A8ukH6 — André Spaansen (@APCAndre) May 21, 2020

Ook in de Britse badplaatsen is het erg druk want ook daar is het bijzonder mooi weer. Bij verschillende Britse badplaatsen heeft de politie ‘illegale’ kampeerders en dagtrippers naar huis gestuurd.

#StayAtHomeAndStaySafe #Covid_19 #coronavirusuk We identified some visitors that had travelled to #Newquay and stayed overnight against @PHE_uk advice and legislation. With engagement,explanation & education they moved on. We love visitors to the town, #comebacklater pic.twitter.com/nV3vN9oZcv — Newquay Police Response (@NewquayResponse) May 21, 2020

En bij ons? Volgens onze reporter ter plaatse is het langs de Belgische kust vrij kalm. “Het was rond 15.30 uur nog steeds erg rustig”, aldus onze reporter ter plaatse. “Ik merkte wel dat er iets meer volk begon toe te stromen, maar van grote drukte is geen sprake, ondanks het mooie weer en het lange weekend.”

Ook volgens de politie is het erg rustig. “We controleren niet langer op niet-essentiële verplaatsingen en focussen op preventieve maatregelen”, klinkt het. In Blankenberge werden een handvol Waalse dagjestoeristen teruggestuurd, maar verder blijft de stormloop uit.

Ook aan de Westkust is het kalm, zo vertelt de persverantwoordelijke: “We blijven patrouilleren en controleren, maar de nadruk ligt nu op preventie. Door de versoepeling van de maatregelen kunnen we niet langer controleren op niet-essentiële verplaatsingen, dus concentreren we ons op het respecteren van de social distancing. Er zijn zes ploegen op pad, waaronder drie coronaploegen, die daarop zullen toezien”, aldus Ine Deburchgraeve.