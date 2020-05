Eerste zomerdag van het jaar is een feit

Voor het eerst dit jaar steeg het kwik in het meetstation van Ukkel boven de 25 graden. Daarmee is deze Hemelvaartsdag meteen ook de eerste officiële zomerdag van het jaar.

‘Om 15.20 uur in Ukkel 26,5°C. Eerste zomerdag van 2020’, meldde weerman Frank Deboosere op Twitter. Volgens het KMI spreken we van een zomerdag wanneer in Ukkel een temperatuur boven de 25 graden wordt opgetekend.

Om 15.20 uur in Ukkel 26,5°C. Eerste zomerdag van 2020. — Frank Deboosere (@frankdeboosere) May 21, 2020

We hebben al een behoorlijk mooi voorjaar achter de rug, en 21 mei mag vroeg lijken voor een eerste zomerdag, maar dat is het eigenlijk allerminst. Vorig jaar viel de eerste zomerdag bijna een maand vroeger: op 22 april. En in 1939 steeg het kwik al op 11 april boven de 25 graden.

