Jonathan David (AA Gent) bevestigt zijn transferdroom: “Het is tijd om te vertrekken, ik wil graag naar de Bundesliga”

Jonathan David verbaasde het afgelopen seizoen vriend en vijand in de Jupiler Pro League. Het 20-jarige goudhaantje van AA Gent scoorde maar liefst 18 keer in 28 wedstrijden en is stilaan klaar voor een stap hogerop. In een interview met Skysports steekt de Canadees zijn bewondering voor de Duitse competitie dan ook niet onder stoelen of banken. “De kwaliteit en de competitie is er nog hoger dan in België”, vertelt hij.

Met argusogen wordt hij al maanden in de gaten gehouden. Jonathan David bombardeerde zichzelf op korte tijd tot één van de meest beloftevolle aanvallers in Europa. En dat is al veel langer duidelijk. Tijdens de Europa League-wedstrijd tegen AS Roma in februari stuurden al heel wat Engelse topclubs hun scouts naar de Ghelamco Arena voor de jongeling. In de Spaanse krant AS werd David zelfs al vergeleken met Dortmunds supertalent Erling Haaland.

In een interview met het Engelse Skysports doet de aanvaller zijn levensverhaal nu nogmaals uitgebreid uit de doeken. “Ik ben geboren in New York. We waren daar op een gezinsvakantie omdat we familie hebben wonen in de VS. Na ongeveer drie maanden verhuisden we opnieuw naar Haïti, de plaats waar we daarvoor woonden. Daar bleef ik een zestal jaar voor ik naar Ottawa in Canada trok. Uiteindelijk koos ik voor een overstap naar België om er te gaan voetballen.”

David vertelde hoe hij zijn plotse verhuis van het grote Canada naar het kleine België beleefde. “Ik speelde in Canada, tot wanneer een manager (Nick Mavromaras, Davids huidige manager) me plots contacteerde over een verhuis naar Europa. Ik praatte er eerst over met mijn coach en mijn familie. Het ging toen vooral over proefperiodes in Europa, aangezien ik me daar liever wou testen dan in de MLS. Mijn eerste testen bij Salzburg en Stuttgart draaiden op niets uit, maar bij AA Gent in België kon ik na twee oefenperiodes wel overtuigen.”

David (rechts) beleefde een fantastisch seizoen bij AA Gent. Foto: REUTERS

“Hoge intensiteit in België”

Dat de Jupiler Pro League qua niveau de laatste jaren een flinke boost kreeg, ondervond de spits al snel aan levende lijve. “De eerste zes maanden trainde ik enkel met het team, zodat ik me kon aanpassen aan de speelstijl en de stad. Het niveau en de intensiteit lagen dan ook veel hoger dan bij mijn vorige clubs.”

“Vanaf dan ging het snel: ik sloot aan bij de A-kern en begon al snel goals te maken. Ik had nooit verwacht dat alles zo vlot zou gaan. De aandacht van de grote clubs zo vroeg in mijn carrière is dan ook overweldigend.”

Coronacrisis of niet, AA Gent heeft met Jonathan alvast een dikke vis in huis. De marktwaarde van de youngster wordt op Transfermarkt.be geschat op zo’n 22,5 miljoen. Dat die prijs te rechtvaardigen valt, bewijst de enorme buitenlandse interesse. Al weet de goaltjesdief heel goed waar zijn toekomst ligt. “Het is tijd voor mij om te vertrekken en me ergens kan blijven ontwikkelen met het potentieel dat ik heb. De competitie die me het meest bij me zou passen? De Bundesliga.”

“Je kan het vergelijken met de Belgische competitie op vlak van tempo en fysieke paraatheid. Alleen is de kwaliteit er nog een pak hoger en is er nog meer competitie.” Wordt ongetwijfeld vervolgd...