Ondanks een onzekere coronatoekomst blijft het WK veldrijden komende winter met stip op de agenda staan in Oostende. De Vlaamse regering trekt zelfs 400.000 euro financiële steun uit voor het event. “Die steun is cruciaal voor de organisatie.”

Het WK veldrijden vindt volgend jaar plaats op 30 en 31 januari. Oostende was in 2017 al even gaststad van het BK veldrijden. Blikvanger was toen een imposante brug van 135 meter lang en 8 meter hoog ...