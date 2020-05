Gwendolyn Rutten zwaait af als partijvoorzitter Open VLD: “Als het aan mij had gelegen, was er al lang een regering geweest”

Gwendolyn Rutten (44) is aan haar laatste dagen bezig als voorzitter van Open VLD. Als één stemronde volstaat, weten we vandaag al wie haar opvolger is. Bij een tweede stemronde is dat eind volgende week. Nog een laatste keer spreekt zij als partijvoorzitter openhartig over het ministerschap dat ze liet schieten, de aanvallen van Bart De Wever en de gemiste kans op een paars-groene regering. “Als het van mij had afgehangen, dan was er al lang een regering geweest.”