Korpschef scherp na geweld tegen agenten: “Zowel politie als gerecht staan machteloos tegen die straffeloosheid”

Brussel / Anderlecht -

“Het respect is weg, het geweld neemt toe, chapeau hoe koelbloedig mijn agenten hiermee blijven omgaan.” Korpschef van de Brusselse zone Midi Patrick Evenepoel is trots op de inspecteurs die woensdagavond in Kuregem uiterst koel bleven, tussen opgehitste jongeren uit de buurt én illegalen. De eerste “anonieme” groep probeert hij al jaren met vallen en opstaan te bereiken, met de tweede groep, “zo goed als straffeloos”, weet noch de politie noch het gerecht raad.