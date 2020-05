Tegen wil en dank het Vlaamse gezicht van armoede in coronatijden: eindelijk actie dankzij Dylan

Brussel -

“Ons eten is bijna op. Met wat meer geld zouden we wat kunnen kopen.” De schrijnende getuigenis van de 13-jarige Dylan in jeugdjournaal ‘Karrewiet’ laat niemand onberoerd. Ook de politiek niet, want het Vlaams Parlement heeft beslist een eenmalig extra budget in te voeren om kwetsbare gezinnen door de crisis te helpen. “Iemand achterlaten staat niet in ons woordenboek”, klinkt het.