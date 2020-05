Villahuurders zetten rustige buurt in rep en roer met honden, bedreigingen en nu coronafeestjes: grote politiemacht grijpt in

Bedreigingen met een mes en loodjesgeweer, loslopende honden en woensdagnamiddag een uit de hand gelopen coronafeestje. Een Franstalig gezin, dat sinds een jaar een villa huurt in Boezinge (Ieper), veroorzaakte al verschillende keren opschudding in het rustige dorp. “Ik ben bang van die man”, klinkt het bij een buurtbewoner.

Een grote politiemacht snelde woensdagnamiddag naar het statige huis aan de Diksmuidseweg in Boezinge. “We waanden ons even in Chicago”, zeggen enkele buurtbewoners. “Passanten vroegen ...