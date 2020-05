Vos bijt zes kangoeroes dood: “Hekwerk met stroom hield hem niet tegen. Het was een bloedbad”

Bree - Ze waren met zestien, maar sinds begin deze week springen er nog maar tien kleine Australische bennetwallaby’s rond op het domein van Jos Gofflo in Bree. De zes andere kangoeroes werden allicht de prooi van een vos. “Twee nachten op rij is die moordenaar langsgekomen”, zegt Gofflo.

“Van maandag op dinsdag nam hij drie jongen te grazen, een nacht later kon hij nog eens twee jongen en hun moeder grijpen. De dode dieren lagen verspreid over de grote weide. Het was een bloedbad.”

Nochtans had de man heel wat voorzorgsmaatregelen genomen. “Ik heb stevig hekwerk met draad tot anderhalve meter hoog gespannen, plus twee stroomdraden. Maar dat hield die vos niet tegen.”

Financieel verliest Gofflo zo’n 6.000 euro, een compensatie lijkt er niet in te zitten.