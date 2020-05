Nieuwe, “aartsgevaarlijke” maffiaclan opgestaan in Italië: iedere week een moord en slachtoffers “aan de varkens gevoederd”

Doorgaans associëren we Italiaanse maffiaclans met “subtiele” afrekeningen en uitzonderlijk een geitenkop in de brievenbus. Dat is voltooid verleden tijd nu een vijfde grote maffiaclan opduikt: de “primitieve” Foggia’s. Goed voor minstens een moord per week, elke dag een overval, om de twee dagen een afpersing én een ontelbaar aantal ontplofte bommen om wanbetalers bij de les te houden.