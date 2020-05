Minaretten van moskeeën in Izmir laten geen oproep tot gebed horen, maar Italiaans strijdlied “Bella Ciao”

In de Turkse stad Izmir zijn woensdagmiddag de omroepsystemen van verschillende moskeeën overgenomen. Het Italiaanse strijdlied “Bella Ciao”, dat in de Tweede Wereldoorlog veel werd gezongen, weerklonk uit de minaretten op het tijdstip van de oproep tot het gebed. Turkije heeft woedend gereageerd. “Wie deze lelijke daad heeft begaan, zal zeker worden gevonden”, tweette Omer Celik, woordvoerder van de regerende AKP-partij.

Moskeeën mogen alleen religieuze boodschappen via de minaretten verkondigen, zoals gebedsoproepen. Meerdere religieuzen in Turkije beschuldigden de dader donderdag van sabotage. Turkse media spraken onder meer van “een schandaal” en een “verachtelijke aanval op moskeeën”.

Onduidelijk is hoe de omroepsystemen overgenomen werden. Volgens het Turkse persbureau Anadolu werd een vrouw gearresteerd, maar wat zij met de zaak te maken heeft, is niet bekend. De Diyanet, die de officiële Turkse islam leidt, diende een officiële klacht in vanwege het voorval. Inmiddels is een onderzoek gestart.

“Bella Ciao”, het lied dat uit de minaretten klonk, is ook bekend van de populaire Netflix-serie “La Casa de Papel”.