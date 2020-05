Wordt Ivan Leko bij Antwerp herenigd met assistenten van bij Club Brugge?

Ivan Leko komt niet alleen naar Antwerp. De technische staf wordt herbekeken en hij hoopt dat hij zowel Rudi Cossey (58) als Edward Still (29) kan meebrengen.

Cossey en Still waren al zijn assistenten in het kampioenenjaar bij Club Brugge en konden erna mee naar Al Ain, maar dat lag door familiale redenen moeilijk. Als ze allebei tekenen bij The Great Old, is het de vraag wat er met huidig T2 Wim De Decker gebeurt. Hij heeft wel altijd opengestaan voor andere functies in het voetbal. Keeperstrainer Vedran Runje, met wie Leko nog samenspeelde bij Hajduk Split, blijft aan boord.