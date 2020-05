We zijn blij dat Ivan Leko terug is. Hij komt uit de moederschoot van het voetbal in het Kroatische Split. Leko is een welopgevoede, vriendelijk positief in het ­leven staande ex-voetballer, die de gangbare fatsoensnormen hanteert. Maar waarom we zijn komst naar Antwerp het meest toejuichen: als trainer is de Kroaat een fijnproever die eerder voor het offensief kiest dan bang achteruit kruipt. Een winnaar ook, waan­zinnig gedreven. Een aanwinst voor onze trainersgilde. Zonder discussie.