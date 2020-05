Politieachtervolging aan 170 kilometer per uur eindigt met zware crash in woonwijk

Lokeren - Een achtervolging die begonnen was in Lokeren, eindigde donderdag omstreeks 20.30 uur met een zware crash in de Broekstraat in Berlare. Tijdens de achtervolging werden snelheden tot 170 kilometer per uur gehaald.

De politie wilde in Lokeren de Volkswagen met achter het stuur een twintiger aan de kant zetten nadat hij een verkeersovertreding had begaan. Wat de jongeman bezielde en of hij gekend staat bij politie of justitie, is nog niet duidelijk, ook niet of hij onder invloed was. In de woonwijk in Berlare knalde hij met zijn wagen met hoge snelheid tegen een boom. Het voertuig kwam op zijn dak terecht.

De man raakte gewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Bij de achtervolging zou hij snelheden tot 170 kilometer per uur hebben gehaald. Van de wagen blijft na het ongeval niet veel meer over. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het incident.