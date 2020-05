In het Rivierenhof hebben twee zwanenkoppels jongen uitgebroed. Zeker het gezinnetje van zes trekt veel volk naar de zuidelijke vijver van het domein, ook mensen die er anders totaal niet komen. Superfans komen zelfs een paar keer per week kijken.

Het is niet heel moeilijk om een van de koppels zwanen te vinden. Aan de grote vijver, in het zuiden van het domein, blijven om de haverklap mensen staan. Tussen het riet is het groepje met twee sierlijke ...