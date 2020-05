Pro League beloont Moeskroen met “immuniteit” voor licentie: toekomstige aanvallen worden moeilijk

De Pro League stemde tijdens zijn bewogen vergadering van vorige week een maatregel die Moeskroen maximaal beschermt tegen toekomstige aanvallen op zijn licentie: voortaan worden “economische dalers” (ploegen die failliet gaan of geen licentie krijgen) niet langer automatisch vervangen door sportieve dalers in 1A.

De maatregel is volgens de Pro League bedoeld om via “natuurlijke weg” naar een hoogste afdeling met veertien ploegen te komen. Maar in de praktijk is het een vorm van immuniteit voor Moeskroen. Geen enkele ploeg zal er nog belang bij hebben de licentie van de Henegouwers aan te vallen.

Sinds Moeskroen in 2015 werd overgenomen door het makelaarsduo Zahavi en Ramadani is de licentie een jaarlijks terugkerend twistpunt. Elk jaar was het de sportieve degradant die de leiding nam in het verzet. In 2016 OHL, in 2017 Westerlo, in 2018 KV Mechelen en in 2020 Waasland-Beveren. Alleen Lokeren, in 2019, gokte na zijn degradatie vorig jaar op een ander paard: de omkoopzaak KV Mechelen-Waasland-Beveren voor het BAS.

Vanaf 2021 zal de ploeg die laatste eindigt in de reguliere competitie niet meer moeten hopen op een economische degradatie van Moeskroen. Pro League-CEO François ontkent dat daarmee sprake is van immuniteit voor Les Hurlus. “In 2020 ontnam de voetbalbond Moeskroen de licentie ontnam en verdedigde de beslissing voor het BAS”, zegt François. “Elke ploeg blijft daarna het recht houden de licentie van Moeskroen te betwisten.” Als er geen rechtstreeks belang meer mee gemoeid is, is dat laatste scenario onwaarschijnlijk geworden.