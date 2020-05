Promotiefinale tussen OHL-Beerschot op 1 augustus, bekerfinale op 2 augustus?

OH Leuven en Beerschot bereikten nog geen overeenstemming over een datum voor de terugmatch van de promotiefinale. Zowel de Pro League als OHL zijn voorstander van het weekend van 1 en 2 augustus. Dan zou de wedstrijd in België kunnen plaatsvinden, vermoedelijk in het stadion van OHL. De Leuvense politie liet op een informatievergadering weten dat een wedstrijd aan Den Dreef onder strikte veiligheidsmaatregelen niet uitgesloten is. Ook de federale politie, die mogelijke amokmakers uit Beerschot moet controleren, zegt niet op voorhand neen.

Beerschot opperde de mogelijkheid van een vroegere match in het buitenland en ook OHL zegt niet principieel neen tegen dat scenario. Competitiewedstrijden in België zijn verboden tot en met 31 juli maar bijvoorbeeld in Duitsland wordt wel opnieuw gespeeld. Al zijn er wel praktische bezwaren bij een wedstrijd in het buitenland. Beide ploegen zullen dan mogelijk (meer dan) een week in quarantaine moeten en een oefenveld moeten vinden in de buurt. Veel gedoe voor één partij.

Een wedstrijd achter gesloten deuren in Leuven op 1 augustus wordt op dit moment als de meest realistische kanshebber gezien. De bekerfinale zou dan kunnen plaatsvinden op 2 augustus. Op maandag 3 augustus moet de Belgische bond zijn Europese deelnemers meedelen aan de UEFA. De matchen worden wellicht met nieuwe kernen gespeeld.