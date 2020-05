Achtste keer, goede keer: waarom de contractverlenging van bondscoach Roberto Martinez zo lang aansleepte

Na het Gala van de Gouden Schoen op 15 januari stapt Peter Bossaert, CEO van de voetbalbond, af op Jesse De Preter, makelaar van Roberto Martinez. Of er over een contractverlenging van de bondscoach kan worden gepraat. Eindelijk. Want Martinez had eerder al aangegeven dat hij bij de Rode Duivels zijn werk wilde afmaken. Toch is die contractverlenging pas sinds deze week een feit, acht gesprekken en vier maanden later. Een overzicht waarom dit alles zo lang aansleepte.