De Jupiler Pro League, de speeltuin van de miljardairs: waarom de eigenaars van OH Leuven en Beerschot een gevaar zijn voor 1A

OHL en Beerschot bezorgen de clubs uit de rechterkolom van 1A nachtmerries. Zij waren een belangrijke reden om volgend seizoen toch met zestien in plaats van achttien ploegen te starten in de hoogste voetbalklasse. Waarom jagen de zeven miljardairs in het Belgisch voetbal vooral de degradatiekandidaten op kosten?

Volgend seizoen spelen we dus toch weer met zestien ploegen in 1A. De werkgroep die hiervoor was opgericht had nochtans een ander voorstel: drie seizoenen met achttien ploegen – dus in 2020-2021 met Waasland ...