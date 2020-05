Waasland-Beveren trekt ten aanval

De Pro League riep vorige vrijdag het einde van de competitie uit en verwees Waasland-Beveren als laatste in de stand naar 1B. Op de Freethiel waren ze in alle staten, maar ze namen één week de tijd om genoeg munitie te verzamelen om die beslissing aan te vechten. “Die degradatie is ons door de strot geduwd”, klinkt het.

De Waaslanders willen geen juridische fouten maken en volgen alle geijkte procedures. Stap één is een bemiddelingsgesprek bij de Pro League om te zien of zij nog voor rede vatbaar zijn. Als één van de leden niet akkoord is met de Algemene vergadering kan er mediatie plaatsvinden onder leiding van de voorzitter: Peter Croonen, dus. Tijdens dat onderhoud zal W-Beveren al haar argumenten op tafel leggen waarom zij vinden dat ze onreglementair zijn behandeld. Men gaat ervan uit dat de Pro League een juridische procedure wil vermijden aangezien ze nu al dreigen om alle premies van Waasland-Beveren af te pakken. De kans is klein dat de competitieformule nog wordt aangepast, maar de Pro League kan zelf een ploeg weigeren: Moeskroen bijvoorbeeld. “Sowieso zullen we al onze rechtsmiddelen uitputten”, zegt advocaat Tom Rombouts.

Als er geen gevolg wordt gegeven aan het Beverse verzoek tot bemiddeling, dan trekt de club naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) om de onreglementaire degradatie aan te vechten. Dat is stap twee. De Pro League laat dit toe en kan Waasland-Beveren daar financieel moeilijk voor straffen. Juridisch zijn daar wel mogelijkheiden. Zo staat in de statuten dat de Agenda van de Algemene Vergadering van de Pro League 8 dagen voor de samenkomst moet uitgestuurd worden. Dat gebeurde te laat en enkele uren voor de meeting werd de Agenda bovendien nog twee keer aangepast. “En dat voor één van de belangrijkste vergaderingen in de geschiedenis van ons voetbal”, vervolgt de advocaat.

Als die Algemene Vergadering niet rechtsgeldig is, zijn ook de beslissingen niet rechtsgeldig. Daarnaast oordeelt W-Beveren dat degradatie reglementair niet kan als de competitie niet is afgewerkt. Er zijn precedenten. Tijdens Wereldoorlog II werd het seizoen twee keer stopgezet en toen werd de competitie twee keer nietig verklaard: geen kampioen, geen degradant. “Jammer voor Brugge, maar we moeten aan onszelf denken”.

Strijd van een jaar

Stap drie is een procedure voor de burgerrechtbank. W-Beveren kan de licentie van Moeskroen aanvechten. Zoals veel clubs vinden ze het onbegrijpelijk dat Les Hurlus hun proflicentie kregen op basis van een belofte dat er 3,2 miljoen zou worden gestort. Dat geld is er nog altijd niet, terwijl Oostende en Lommel hemel en aarde moesten bewegen om het nodige geld tijdig op hun rekening te krijgen. Twee maten, twee gewichten “Die motivering over de Licentie van Moeskroen, is hallucinant. We beraden ons over stappen”, besluit advocaat Rombouts.

Bij die laatste stap plaatst Waasland-Beveren zich wel buiten de Pro League en riskeren ze al hun tv-geld verliezen. Dan dreigt de ondergang. Zo’n rechtszaak kan wel een jaar duren. Die chaos wil de Pro League vermoedelijk ook vermijden.