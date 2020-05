Xaviera Hollander is nog altijd happy: “Kom maar eens bij me slapen”

‘Internationale dag van de biodiversiteit’

Verrassend. Het is Xaviera Hollander (76) zelf die opneemt wanneer we de Happy House Bed&Breakfast opbellen. Normaal is de B&B goed beklant,vaak met gasten van het RAI-congrescentrum om de hoek. Nu is het kalm. Corona hé.

Dat geeft Xaviera Hollander nog wat meer tijd om te schrijven. “Ik ben net klaar met De gelauwerde paradijsvogel, het eerste deel van mijn nieuwe biografie Wall Talk. Misschien kan u me aan een leuke Vlaamse uitgever helpen. Er staat trouwens een Belgisch hoofdstuk in het boek.”

Hypocriete Vlamingen

Een half uur later valt De lezing voor de Lion’s Club met Jack - in België, december 1987, het elfde hoofdstuk van de nieuwe biografie, in onze mailbox. Ze ging hier met haar knappe minnaar van 25 heen, die ze op het podium haalde om het publieke de erogene zones van de man te leren kennen. Xaviera beschrijft in haar vlotte stijl hoe ze de zaal vroeg wie van de mannen een scheve schaats reed en welke vrouwen er een minnaar op na hielden.

Niemand stak de hand op. Maar toen Xaviera tijdens de pauze haar neus ging poederen in de toiletten, kwamen de Vlaamse dames wel biechten. Eentje vertelde over de 15 jaar jongere bloemist uit Gent, die ze tweemaal per week zag. En nadien aan de toog kwamen de mannen over hun minnaressen vertellen.

“Die hypocrisie is geen Belgische exclusiviteit” zegt Xaviera Hollander. “Ik zag het onlangs ook bij een Italiaanse man. Die had hier een kamer geboekt voor hem en zijn vrouw en een tweede voor de twee tienerzonen. In de kamers hangt mooie erotische kunst. Blijkbaar nam de Italiaanse echtgenote daar toch aanstoot aan, want ze stonden bijna direct weer beneden met de melding dat ze elders wel een overnachting zouden zoeken. Okay. Maar twee weken later boekte die Italiaanse man toch weer een kamer. Deze keer voor hem en zijn maîtresse.”

‘Fifty shades of grey’ van de jaren zeventig

Die B&B aan de Amsterdamse Goudkust, een buurt met chique villa’s, kocht Xaviera Hollander met de opbrengst van haar eerste boek The happy hooker uit 1971. Daarvan zijn 14 miljoen exemplaren verkocht. Om dat even in perspectief te plaatsen: volgens CNN Business was het eerste deel van de Fifty shades of grey-trilogie het best verkochte boek van vorig decennium met 15 miljoen exemplaren.

Xaviera en haar man Philip de Haan. IF

Xaviera Hollander (echte naam Vera de Vries) is geboren in een Japans concentratiekamp in Indonesië. Na hun bevrijding verhuisde het gezin naar Nederland, waar Xaviera als Beste Secretaresse van Manpower werd verkozen. Daarna belandde ze via een liefdesrelatie in New York als secretaresse van de Nederlandse consul. De relatie sprong af, Xaviera bleef secretaresse, maar ging bijklussen als prostituee. “Ik ben verzot op seks, dus waarom zou ik er niet aan verdienen?” schreef ze. Later runde ze in New York haar eigen bordeel, maar toen het betrokken raakte in een onderzoek naar corruptie bij de politie, week ze uit naar Canada. Daarna volgde Spanje en uiteindelijk keerde ze terug naar Nederland.

Gelukkig getrouwd

Xaviera Hollander vond zichzelf opnieuw uit. Ze was 30 jaar lang seksueel adviseuse voor het blootblad Penthouse en werd producente van internationale theater- en muziekvoorstellingen. Ondertussen is ze zestien jaar gelukkig getrouwd met Philip de Haan. “Tien jaar jonger dan ik”, jubelt ze. “En een voortreffelijke kok. Hij is mijn happy cooker.”

Meisje van plezier

Vandaag is het reizen iets minder vanzelfsprekend. Xaviera heeft zo nu en dan last van sciatica, een uitstralende pijn vanuit de rug naar de benen. Het maakt dat ze vaker in haar B&B is. ’s Avonds leest ze of kijkt ze tv. Dan botst ze soms op de Nederlandse serie Meisje van plezier, die in Vlaanderen op Vijf loopt, maar die kan haar niet helemaal overtuigen. “Het lijkt weer alsof al die meisjes het meestal tegen hun zin doen. Terwijl een prostituee ook kan genieten van seks met een klant. Happy Hookers, ze bestaan echt! Dus als u nog zou vragen of ik spijt heb van wat ik deed: neen. Al zou ik mijn dochter of kleindochter nu toch eerder een rijke minnaar aanraden. Maar ik ben kinderloos en ook daarvan heb ik geen spijt, zeker wanneer ik lees hoeveel ellende en geweld de corona-ophokplicht in gezinnen aanricht.”