Historisch vroeg oppompverbod, want nooit eerder zo vroeg kurkdroog

Om grote watertekorten te vermijden geldt sinds donderdag een captatieverbod in ecologisch kwetsbare waterlopen. Daar mag dus geen water meer opgepompt worden, oordeelden de gouverneurs van de provincies Antwerpen, West- en Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, op advies van de Vlaamse Droogtecommissie.

In de ene provincie gaat het om een zestal waterlopen waarvoor een verbod geldt, in de andere om negentien. De Droogtecommissie, waarvan de Vlaamse Milieumaatschappij voorzitter is, is nochtans overal even streng. “Ons advies is om in ecologisch kwetsbare waterlopen het water niet te laten oppompen, dus de lat ligt bij iedereen even hoog”, zegt woordvoerster Katrien Smet. “In de ene provincie zijn dat er zes, in de andere meer.” Dat advies hebben alle gouverneurs gevolgd.

De ecologisch kwetsbare waterlopen zijn plekken waar zeldzame vissoorten zitten, of planten in het water beschermd moeten worden. Daar mag nu geen water meer uit opgepompt worden, bijvoorbeeld om akkers te beregenen.

Het oppompverbod komt er uitzonderlijk vroeg. Omdat het dan ook historisch droog is voor deze tijd van het jaar, zegt Patrick Willems, professor waterbouwkunde (KU Leuven). “We kijken daarvoor naar de hoeveelheid neerslag en de combinatie van verdamping. Als je die twee samentelt, zitten we voor deze tijd van het jaar aan een droogtetekort dat we de afgelopen honderd jaar nooit meegemaakt hebben.”(sir)