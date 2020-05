Trump wil geen nieuwe lockdown bij tweede golf, weigert masker te dragen

De Amerikaanse president Donald Trump is niet van plan om het land opnieuw plat te leggen, mocht het coronavirus in een tweede golf toeslaan. “We zullen de brandjes blussen, we gaan het land niet op slot doen”, zei hij tijdens een bezoek aan een Ford-fabriek in Michigan.

Alle Amerikaanse staten zijn hun coronamaatregelen aan het terugschroeven. Staten die worden geleid door Republikeinen, dringen over het algemeen aan op een snellere versoepeling, terwijl de besturen met Democraten een voorzichtigere aanpak bepleiten. Mocht er een tweede golf van het virus komen, waar sommige experten voor vrezen, zullen het opnieuw de staten en de lokale overheden zijn die moeten beslissen over eventuele maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Trump weigerde overigens opnieuw in het openbaar een mondmasker te dragen toen hij een rondleiding kreeg in de fabriek, ook al was hem dat gevraagd. “Ik wilde de pers het plezier niet gunnen om dat te zien”, aldus de president.

Vlaggen drie dagen halfstok

De Amerikaanse vlaggen aan overheidsgebouwen en monumenten zullen de komende drie dagen halfstok hangen om de slachtoffers van het coronavirus te herdenken. Dat heeft Trump donderdag aangekondigd.

De Verenigde Staten zijn zwaar getroffen door het coronavirus, met al bijna 95.000 doden. De Democratische oppositie had Trump al opgeroepen om de vlaggen halfstok te hangen bij het overschrijden van de kaap van 100.000 doden.

Ook maandag zullen de vlaggen nog halfstok wapperen, maar dan voor Memorial Day. Op die dag herdenken de Amerikanen hun gesneuvelde soldaten.