Axel Daeseleire schenkt 1.000 mondmaskers aan ziekenhuis waar hij voor zijn leven vocht

Antwerpen - Axel Daeseleire (rechts) heeft woensdagmiddag samen met de Lions Club Antwerpen Marnix Zuid duizend FFP2-mondmaskers gedoneerd aan het Sint-Vincentiusziekenhuis.

De acteur heeft daar tien dagen in een kunstmatige coma gelegen nadat hij in maart opgenomen was met Covid-19, de longaandoening die het coronavirus veroorzaakt. Met de actie wilde Axel Daeseleire, die naar eigen zeggen begonnen is aan een tweede leven, andermaal zijn uitdrukkelijke dank en steun tonen. “Omdat ik er zonder die mensen niet meer zou zijn. Dat klinkt heel fatalistisch, maar het is zo.”