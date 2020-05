Minister Goffin: “Reizen in Europa weer realistisch vanaf midden juni”

Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) hoopt dat we vanaf midden juni opnieuw op reis kunnen binnen Europa. Dat heeft hij gezegd bij VRT Nieuws.

Goffin staat in overleg met de buurlanden en de rest van Europa om te bekijken en bespreken wat mogelijk is op het vlak van toerisme. Door het coronacrisis zijn veel grenzen afgesloten, en het is onduidelijk wanneer die weer open zullen gaan. Maar de minister is hoopvol, zo zegt hij.

“Het is nog wat vroeg en ik zou liever met meer zekerheid kunnen zeggen dat de Belgen deze zomer op reis kunnen vertrekken”, zegt hij bij VRT Nieuws. “Het is de Nationale Veiligheid die beslist. Maar het klopt dat we in een voorbereidingsfase zitten die moet leiden tot een ‘go’. Ik hoop dat het mogelijk zal zijn. We werken ook in overleg met onze Europese buren.”

Het is voorwaardelijke hoop, zegt de minister, en hij denkt tegen midden juni duidelijkheid te hebben over de reismogelijkheden. “We weten dat Belgen graag op reis gaan.” Een beslissing tussen 8 en 15 juni noemt hij “realistisch”.

Enkele landen gaven al aan dat ze komende zomer heel graag toeristen zouden ontvangen, omdat die erg belangrijk zijn voor de economieën. Zo gaan de grenzen van Italië op 3 juni weer open voor toeristen uit andere Europese landen. In eigen land ligt voorlopig alleen vast dat de luchthaven van Charleroi weer open gaat voor passagiersvluchten op 15 juni.