Neil (7) breekt na linker- ook rechterelleboog bij aanrijding, fietsster meldt zich na oproep

Wuustwezel / Loenhout -

Nathalie Denhaene ging de voorbije dagen op sociale media en met affiches op zoek naar de oudere dame die maandag haar zoontje Neil (7) omver fietste op het voetpad voor hun huis in de Brechtseweg in Loenhout. De jongen brak hierbij zijn rechterelleboog, terwijl hij al een gebroken linkerelleboog had. Donderdag meldde de vrouw zich alsnog.