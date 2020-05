Familie van Jamal Khashoggi vergeeft moordenaars

De familie van de vermoorde Saudische journalist Jamal Khashoggi heeft de moordenaars vergeven. Dat staat te lezen in een mededeling die de zoon van Khashoggi op Twitter gepost heeft.

“In deze gezegende nacht van de gezegende ramadanmaand herdenken we wat God zei: als een persoon vergeeft en verzoent, zal hij zijn beloning krijgen van Allah”, staat te lezen in de mededeling die Salah Khashoggi deelt. “Daarom kondigen we aan dat we de personen die onze vader vermoord hebben vergeven, en zo zoeken we de beloning van de almachtige God.”

De mededeling is niet alleen symbolisch van grote waarde. Ze kan ook een wereld van verschil maken voor de daders. Vijf van de elf zijn veroordeeld tot de doodstraf, en volgens het Islamitisch rechtssysteem kunnen doodsvonnissen teruggedraaid worden als er een pardon is van de familie. Het is nog niet duidelijk of dat hier zal gebeuren.

Consultaat

Jamal Khashoggi werd in oktober 2018 vermoord door een groep huurmoordenaars in de Saudische ambassade in de Turkse hoofdstad Istanbul. Hij stond bekend als een journalist die onder meer in The Washington Post kritisch was voor de Saudische overheid. Die kritiek aan het adres van de uiterst conservatieve overheid in Saudi-Arabië wordt als de aanleiding voor de moord gezien. Het land probeert een jonger imago te cultiveren, maar de nasleep van de zaak-Khashoggi blijft daar een donkere schaduw over werpen. Of het pardon van zijn familie daar iets aan verandert, is maar de vraag.