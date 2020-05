Het zekere voor het onzekere: Wayne Rooney voorziet ontsnappingsplan in het geval van een nieuwe inbraak in zijn dure villa

De werken aan de villa van Wayne Rooney en ‘zijn’ Coleen zijn opnieuw opgestart. Er worden heel wat luxezaken voorzien, maar ook een ontsnappingsroute in het geval van een apocalyps of een inbraak.

Door de coronacrisis waren de werken in Cheshire een tijdje stilgelegd, maar nu wordt er dus weer werk gemaakt van het huis van 20 miljoen pond (22,3 miljoen euro). Er is plaats voor heel wat zaken om jaloers op te worden. Zo komt er een zwembad, cinemazaal, gym, sauna, wijnwinkel, snookerruimte, voetbalveld (met tribune) en golfterrein.

Rooney en zijn kids zullen zich dus niet vervelen in hun nieuwe woonst. Er komt ook een tunnel naar zijn garage met zes auto’s zodat hij niet nat wordt wanneer het regent. Die tunnel moet ook dienen als een ontsnappingsroute. In 2016 werd het Britse koppel het slachtoffer van een poging tot inbraak en volgens The Sun zou Coleen sindsdien “slapeloze nachten” hebben doorgemaakt, ook al werd de dader - Robert McNamara - voor twee jaar en acht maanden naar de gevangenis gestuurd.

Er wordt in de nieuwe villa dan ook een peperduur alarmsysteem geïnstalleerd. Mocht er toch opnieuw een inbraak plaatsvinden, dan kunnen de Rooneys zich verschuilen in een bunker. Daar is een ruimte voorzien waarop bewakingsbeelden bekeken kunnen worden, een keuken, een toilet, een elektrische ‘getaway car’ en draadloos internet.