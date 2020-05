Groepsimmuniteit nog veraf in Zweden: slechts 7,3 procent heeft antistoffen

De Zweedse premier Stefan Lofven. Foto: via REUTERS

De pogingen van Zweden om met groepsimmuniteit het coronavirus het hoofd te bieden, lijken weinig resultaat te hebben. De regering in het Scandinavische land heeft bekendgemaakt dat slechts 7,3 procent van de mensen in Stockholm antilichamen heeft ontwikkeld, meldt CNN.

Zweden heeft van meet af aan een andere strategie gehanteerd dan andere landen in de bestrijding van het coronavirus. Er was geen sprake van een ‘lockdown’: de meeste restaurants, cafés en scholen bleven open en de burgers mochten doen wat ze wilden, met uitzondering van lange reizen maken.

De overheid koos voor die strategie in de hoop groepsimmuniteit te creëren. Die wordt bereikt wanneer de meerderheid van de bevolking ) 70 tot 90 procent - immuun blijkt aan Covid-19, door besmet en hersteld te zijn of door vaccinatie. Als dat gebeurt zal de ziekte zich minder snel verspreiden naar mensen die niet immuun zijn omdat er niet genoeg dragers voor zijn.

Niet immuun

Die strategie heeft tot dusver niet het verhoopte resultaat. De Zweedse overheid maakt vrijdag bekend dat slechts 7,3 procent van de mensen al antistoffen heeft aangemaakt tegen het virus. “Dat is een beetje lager dan wat we verwacht hadden, maar niet veel lager. Slechts 1 of 2 procent”, zegt de Zweedse epidemioloog Anders Tegnell. “Het komt vrij goed overeen met onze modellen.”

Van meet af aan was er al veel kritiek op de aanpak van de Zweedse autoriteiten. Voorlopig lijkt er evenwel niets aan te veranderen.