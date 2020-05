Is reizen met mobilhome de oplossing voor komende zomer? “Veilig en verantwoord”, zegt Marc Van Ranst

Marc Van Ranst ziet een mobilhome of caravan als het ideale vervoermiddel om mee op reis te gaan zodra het weer kan. “Dat is een verantwoorde en veilige manier van reizen”, zegt hij in een interview met Frédéric François, secretaris-generaal van de beroepsvereniging Belgian Caravan-Camping and Motorhome Association (BCCMA), bij Metro.

Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin overlegt momenteel met andere Europese landen over het openstellen van de grenzen en het mogelijk maken van toerisme komende zomer. Of het zover komt en wanneer, is nog verre van duidelijk. Het wordt nog zeker enkele weken wachten tot daar meer nieuws over komt.

Maar als we dan gaan reizen, is het volgens viroloog Marc Van Ranst een goed idee zijn om dat met een motorhome of de caravan te doen. “Het is een verantwoorde en veilige manier van reizen”, zegt hij in een interview met Frédéric François, secretaris-generaal van de beroepsvereniging Belgian Caravan-Camping and Motorhome Association (BCCMA). “Reizigers zijn thuis, ongeacht hun bestemming. Ze beschikken over eigen toiletfaciliteiten en hoeven geen beroep te doen op externe eetgelegenheden.”

De bubbel kan zo perfect in stand gehouden worden. In vergelijking tot reizen met het vliegtuig of verblijven in een hotel komen er minder contacten met andere mensen bij kijken. “Als viroloog kan ik op deze manier van reizen niets tegen hebben. Of je nu thuis in uw bubbel zit, of in uw caravan, dat biedt eigenlijk dezelfde veiligheid.”