Wordt Jeff Bezos ’s werelds eerste biljonair?

Miljonair, miljardair en straks ook biljonair? Amazon-oprichter Jeff Bezos kan volgens kenners zo maar eens de eerste mens worden die als biljonair door het leven gaat.

Webwinkel Amazon, opgericht in 1994, blijft maar groeien: de omzet in het eerste kwartaal bedroeg 78 miljard dollar. In tegenstelling tot andere, meer klassieke bedrijven ondervindt Amazon weinig hinder van de coronacrisis. Integendeel zelfs: online aankopen zitten logischerwijze in de lift.

Volgens consultancybedrijf Comparisun groeit Amazon dermate snel - gebaseerd op een vijfjarige vooruitblik, dat oprichter Jeff Bezos in 2026 de status van ’biljonair’ kan bereiken. Hij bezit dan als eerste 1.000.000.000.000 dollar, 1000 miljard dollar of een miljoen keer een miljoen dus. Niemand behaalde die status eerder.

Het persoonlijke vermogen van Bezos, die 11% van alle Amazon-aandelen bezit, wordt momenteel door Bloomberg geschat op 143 miljard dollar. Een deel daarvan ging naar zijn vrouw bij hun scheiding. Bezos’ vermogen fluctueert evenwel flink. Half april, op het hoogtepunt van de coronacrisis, was dat privébezit nog 125 miljard waard.

Amazon wacht wel een tegenvaller, zo meldde de Wall Street Journal, omdat het zijn koopjesfestijn Amazon Prime vanwege het coronavirus zou moeten verplaatsen van juli naar september.