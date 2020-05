Deelnemers aan Zoom-gesprek zien hoe zoon (32) zijn vader (72) doodsteekt

Tijdens een digitale bijeenkomst via Zoom is een 72-jarige Amerikaan doodgestoken door zijn zoon. De twintig deelnemers zagen het gebeuren, waarna de 32-jarige zoon op de vlucht sloeg. Hij is gearresteerd.

Dwight Powers (72) was donderdagnamiddag met twintig andere mensen in gesprek via Zoom in zijn woning in Amityville, aan de zuidelijke kust van Long Island in New York, toen zijn 32-jarige zoon Thomas Scully-Powers tot ieders verrassing een mes bovenhaalde en hem daarmee doodstak.

Enkele deelnemers aan het gesprek belden de politie, klinkt het bij de politie van Suffolk County. “Ze zagen dat hij niet meer in beeld was, maar hoorden hem wel zwaar ademhalen. Dat ze dit moeten zien hebben is vreselijk.”

De zoon sprong uit een raam en sloeg op de vlucht, maar werd minder dan een uur na de moord lichtgewond opgepakt nadat de deelnemers een beschrijving van de man hadden kunnen geven op basis van het vreselijke tafereel dat ze net aanschouwd hadden. Scully-Powers woonde bij zijn vader in en werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij werd in verdenking gesteld van moord. Een motief daarvoor is er nog niet.