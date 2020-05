Brussels minister Gatz pleit voor nultolerantie na geweld tegen agenten in Anderlecht

Brussel / Anderlecht - Brussels minister Sven Gatz (Open VLD) pleit voor nultolerantie in Brussel, na de beelden die politievakbond VSOA politie verspreidde over geweld tegen agenten in Anderlecht. Hij wil hierover een grondig gesprek binnen de Brusselse regering, zei hij vrijdag op Radio 1.

Vakbondsman Vincent Houssin van VSOA politie stelde donderdag dat de overheden in Brussel moeten zorgen voor nultolerantie. “Ik denk dat dat juist is”, zei Gatz. “Omdat dat te maken heeft met het handhaven van regels die voor iedereen dezelfde zijn.”

De politievakbond haalde ook uit naar Brusselse politici, onder wie Brussels staatssecretaris Pascal Smet (SP.A). Die had zich vorige maand vragen gesteld bij het politie-optreden na de dood van een 19-jarige jongen in Anderlecht.

“De politie doet over het algemeen zijn werk goed en als dat net zo is, moet het Comité P - het controleorgaan van de politie - ingeschakeld worden. Maar door herhaaldelijk vanuit verschillende hoeken te zeggen: ‘opgelet politie, jullie gaan misschien te ver’, krijg je dit soort dingen. En als we niet goed opletten, gaan we morgen geen politie meer hebben die in die wijken wil komen”, zei Gatz.

“Ik weet dat er op het terrein incidenten zijn, maar de politie moet haar werk kunnen doen. De politie is de garantie van een goedwerkende democratie en daarvan denk ik dat ons kompas niet meer juist staat en dat sommige van mijn collega’s dat wat uit het oog verloren zijn. Ik vind dat we daar een diepgaand gesprek in de Brusselse regering over moeten hebben”.

Volgens Gatz zou het ook goed zijn dat er snel een federale regering komt. “Om de reden dat verschillende politiezones in Brussel al een tijdje ondergefinancierd zijn en dat extra agenten voor de wijkfunctie kunnen ingezet worden”.