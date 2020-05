Italiaanse bondscoach Roberto Mancini wil einde van Serie A: “Het lijkt me anders nogal een chaos te worden”

Als het aan de Italiaanse bondscoach Roberto Mancini ligt, wordt het voetbalseizoen in de Serie A niet meer hervat. “Het lijkt me anders nogal een chaos te worden”, zei Mancini op de betaalzender Roma TV. “Als bondscoach hoop ik dat ze het seizoen nu beëindigen, zodat we in alle rust weer opnieuw kunnen beginnen.”

De voetbalcompetitie ligt ook in het door het coronavirus zwaar getroffen Italië al sinds begin maart stil. Na een pauze van drie maanden willen de clubs in juni het seizoen hervatten, terwijl de Italiaanse voetbalbond heeft verklaard een uitloop tot uiterlijk 20 augustus acceptabel te vinden. Zo kan in september weer worden begonnen met de volgende jaargang.

Een slecht idee, vindt Mancini. “De wedstrijden zullen elkaar dan te snel opvolgen. Ik weet niet of de spelers aan het einde van het volgende seizoen nog in goede conditie zijn”, aldus de bondscoach, die al denkt aan het EK van 2021.

In Italië zijn nog twaalf speeldagen af te werken. Donderdag wordt mogelijk beslist of dat zal gebeuren.