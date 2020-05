Harry Potter-fan? Zo weet je of je een editie in huis hebt die deze week nog 36.000 euro opleverde

Harry Potter-fans die de reeks in hun boekenkast staan hebben, zijn misschien wel in het bezit van een kostbaar exemplaar. Een 65-jarige Britse oma redde twaalf jaar geleden een Engelstalig exemplaar van ‘Harry Potter en de Steen der Wijzen’ uit de vuilnisbak van een school. Ze hield het versleten boekje – dat vol druk- en tikfouten stond – bij tot ze een bericht las over een kostbare, eerste editie. Toen ze haar exemplaar liet schatten, was ze sprakeloos en plots 33.000 pond (36.000 euro) rijker.

Voor de fans van de Britse tovenaar die nu al naar hun boekenkast spurten: van de eerste editie die door uitgeverij Bloomsbury werd uitgebracht op 30 juni 1997, bestaan slechts 500 exemplaren. Ze werden uitgedeeld aan scholen, bibliotheken en journalisten. Slechts een handvol exemplaren kwam in de handen van boekenverkopers terecht. Het boek staat vol druk- en tikfouten, die in latere versies werden gecorrigeerd.

“Ik had geen idee dat het zo waardevol zou zijn”, aldus de 65-jarige vrouw die het boek vond, maar liever anoniem blijft. “Ik denk dat de school waar ik het vond een tiental exemplaren had. Ik heb geen flauw idee wat er met de anderen negen is gebeurd.” Ze vond het vreselijk dat de boeken in de vuilnisbak waren beland omdat ze versleten waren, en redde ze. “Ik houd gewoon van boeken.”