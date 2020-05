Nieuw stadion AC Milan en Inter stap dichterbij

De Italiaanse erfgoedautoriteit heeft geen problemen met de sloop van het Stadio Giuseppe Meazza (San Siro), het stadion waar Inter en AC Milaan hun thuisduels afwerken.

Met die uitspraak komt de bouw van een nieuw stadion dichterbij. Beide clubs hebben plannen voor een onderkomen van 60.000 toeschouwers, op de plek waar het stadion nu staat. Het hele project gaat naar schatting 1,2 miljard euro kosten.

San Siro is gebouwd in 1926. De clubs en de gemeente Milaan zijn al maanden in gesprek om het verouderde stadion te vervangen door een nieuwe voetbaltempel. Mogelijk blijft de huidige voorgevel van het stadion wel intact.