Man rijdt achteruit door pas geopende tunnel in Antwerpen “om gewelven te bewonderen”

Antwerpen - De Antwerpse politie heeft donderdag een man aan de kant gezet die achteruit door de nieuwe Jos Brabantstunnel aan het rijden was. Die tunnel onder het Operaplein was pas eerder deze week geopend na jarenlange werken in het centrum van de stad.

De man in kwestie moet danig onder de indruk geweest zijn van de nieuwe verkeersinfrastructuur, want aan de agenten verklaarde hij dat hij “de gewelven wilde bewonderen”. In de tunnel liggen een paar stukken van de historische stadsomwallingen bloot. Omdat het om een overtreding van de vierde graad gaat, riskeert hij een intrekking van zijn rijbewijs.

Met behulp van een ANPR-camera werd donderdag ook een gekende man gevat die ondanks een rijverbod opnieuw achter het stuur was gekropen. Hij bleek bovendien onder invloed van drugs. Hij probeerde de politie te misleiden met een valse naam, maar werd toch (opnieuw) herkend. “Zijn voertuig werd geïmmobiliseerd”, laat de politie weten.