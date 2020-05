China gaat eigen veiligheidsdiensten in Hongkong inzetten “wanneer dat nodig is”

China wil in de toekomst eigen veiligheidsdiensten “wanneer dat nodig is” vestigen in Hongkong, en die daar ook kunnen inzetten. Dat maakt deel uit van een besluit over veiligheidswetten voor de stadstaat, waarover het Nationale Volkscongres zal beslissen. Vrijdag ging de jaarlijkse bijeenkomst van het Chinese parlement van start. Eerder raakte al bekend dat ook gesproken zal worden over een verbod op separatistische en subversieve activiteit in Hongkong, alsook op buitenlandse inmenging en terrorisme.

De Hongkongse regeringsleider Carrie Lam liet alvast, weinig verrassend, weten dat ze bereid is met Peking samen te werken. Ze wil dat de wet zo snel mogelijk doorgevoerd wordt. In een persbericht verzekerde Lam dat het voorstel “de rechten en vrijheiden waarvan de bevolking van Hongkong geniet, niet zal aantasten”.

Pogingen van Peking om zich met het rechtssysteem van Hongkong te bemoeien, lokten vorig jaar massale protesten uit in de semi-autonome stad. De motivatie van Peking is dat Hongkong de instellingen en de mechanismen voor de bewaring van de nationale veiligheid moet verbeteren. Indien nodig moeten ook de veiligheidsdiensten die onder het gezag van Peking vallen zich in Hongkong kunnen vestigen “om te voldoen aan de relevante verplichtingen voor de nationale veiligheid”.

Grondwet

Verwacht wordt dat het Chinese Volkscongres hiermee akkoord zal gaan. De wet zal dan toegevoegd worden aan de grondwet van Hongkong, net als andere nationale wetten die toegevoegd werden aan die grondwet. De wetgeving is in Hongkong dan ook omstreden, omdat het parlement in Hongkong omzeild wordt.

Door de nieuwe wet wil Peking meer grip krijgen op de onrust in Hongkong. De protesten begonnen vorig jaar en waren aanvankelijk gericht tegen een andere omstreden wet die uitlevering van onderdanen aan China mogelijk zou maken. Toen die wet van tafel was, richtten de protesten zich tegen de toenemende invloed van China.

Grote zorgen

Oppositieleden in de stad maken zich intussen grote zorgen om de nieuwe Chinese wet. “Peking probeert de kritische stemmen van de Hongkongers met angst en geweld het zwijgen op te leggen”, tweette de bekende activist Joshua Wong. De activisten roepen ook op tot nieuwe demonstraties. Tijdens een zitting van het parlement in Hongkong kwam het vrijdag al tot protest. Oppositieparlementsleden omcirkelden voorzitter Starry Lee, die pro-Peking is, en riepen slogans zoals “Hongkong wordt Xinjian” en “Hongkongers revolteer”.

De wet vormt een bedreiging voor het grondwettelijk principe van “één land, twee systemen”, waaronder Hongkong zijn eigen economische en bestuurlijke systemen mag hanteren. De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwde dat de Verenigde Staten “sterk zullen reageren” als China de wet invoert.