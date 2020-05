Coronacijfers gaan voort in dalende lijn, besmettingsgraad stijgt wel

De impact van de versoepeling van de maatregelen op de coronacijfers lijkt mee te vallen. In de voorbije 24 uur werden 276 nieuwe coronagevallen gerapporteerd, net als 56 nieuwe opnames in het ziekenhuis en 26 sterfgevallen. De dalende trend zet zich dus verder.

De 276 nieuwe coronagevallen brengen het totale aantal besmettingen in ons land op 56.511. 216 ervan werden gemeld via de gewone rapporteringskanalen - ziekenhuizen, huisartsen… - en 60 via de studie in de woonzorgcentra. 175 van de besmettingen komen uit Vlaanderen, 69 uit Wallonië en 30 uit Brussel. Van 2 is de herkomst nog onbekend.

In de voorbije 24 uur werden 56 patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 135 mensen mochten het ziekenhuis verlaten. Het totaal aantal ingenomen ziekenhuisbedden in ons land is nu 1.415. 268 daarvan worden ingenomen door mensen die op intensieve zorg liggen, en van hen worden 147 personen beademd.

Het aantal sterfgevallen steeg licht: in de voorbije 24 uur werden er 26 nieuwe gerapporteerd, waarvan 12 in Vlaanderen, 10 in Wallonië en 4 in Brussel. 14 mensen overleden in het ziekenhuis en 12 in een woonzorgcentrum. Het totale aantal sterfgevallen staat nu op 9.212. Daarvan overleed 48 procent in het ziekenhuis, 51 procent in een woonzorgcentrum, 0,2 procent thuis en 0,5 procent op een andere plaats. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra zijn zowel bevestigde (24 procent) als vermoede (76 procent) gevallen.

In de voorbije 24 uur werden 18.182 tests uitgevoerd. Dat brengt het totaal in ons land op 757.328.

Opvallend bij de nieuwe cijfers is dat de besmettingsgraad, ook het reproductiegetal genoemd, stijgt naar 0,86. Het reproductiegetal (R) geeft weer hoeveel mensen een besmette patiënt op zijn beurt besmet. Is dat cijfer bijvoorbeeld 2, dan besmet elke patiënt 2 anderen, die op hun beurt elk 2 anderen besmetten. Ligt het op 0,5, dan besmetten 4 personen in totaal 2 personen, die er op hun beurt nog 1 ziek maken. Elke R-waarde tot en met 1 houdt de epidemie onder controle. Met 0,86 zitten we nu dichter in de buurt.