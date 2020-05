Wie wordt de nieuwe voorzitter van Open VLD? Volg het hier op de voet

Vandaag weten we mogelijk wie Gwendolyn Rutten opvolgt als voorzitter van Open VLD. De bijna 60.000 partijleden konden tot vandaag hun stem uitbrengen voor de eerste ronde van de voorzittersverkiezing. Egbert Lachaert, fractieleider in de Kamer, en Bart Tommelein, burgemeester van Oostende, zijn de twee grote kanshebbers. Als één van hen meer dan vijftig procent haalt, wordt hij de nieuwe voorzitter. Al is de kans wel groot dat een tweede stemronde zal nodig zijn. In dat geval weten we volgende week vrijdag wie het haalt.

De meeste waarnemers gaan ervan uit dat Lachaert de meeste stemmen zal halen, maar waarschijnlijk nog niet genoeg om het in één ronde te doen. In dat scenario zouden hij en Tommelein in de tweede ronde tegen elkaar uitkomen. Het wordt vandaag ook uitkijken naar de stemmen voor Els Ampe, de enige vrouwelijke kandidaat-voorzitter. Zij voerde een felle campagne tegen de partijtop, waarmee ze de proteststemmers aanspreekt. De kans is klein dat ze naar de tweede ronde doorstoot, maar ze kan wel stemmen inpikken van Lachaert. De vierde kandidaat, Stefaan Nuytten, maakt geen kans om naar de tweede ronde door te gaan.

De bekendmaking van de resultaten is iets na 12.00 uur live te volgen op deze pagina. Van zodra de livestream beschikbaar is, voegen wij hem toe aan dit stuk. U kan de pagina af en toe verversen om te checken of dit al het geval is.

