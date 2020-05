De butler die 11 presidenten diende, is overleden aan coronavirus: Wilson Jerman (91) was écht thuis in het Witte Huis

Het was Jackie Kennedy die hem opmerkte terwijl hij aan het werk was als schoonmaker in het Witte Huis. Zij promoveerde hem tot butler. Wilson Roosevelt Jerman heeft elf Amerikaanse presidenten en hun familie in een halve eeuw gediend, van Eisenhower tot de Obama’s. De meest plichtbewuste werknemer van het Witte Huis is op 91-jarige leeftijd overleden aan het coronavirus.