Chiellini blijft heisa veroorzaken: Italiaanse verdediger bewondert bijtende “klootzak” Suarez en schoffeert ex-ploegmaat

Dat Giorgio Chiellini een boek heeft geschreven, is intussen bekend. En dat die voor heel wat heisa zorgt ook. Vrijdag kwam er opnieuw reactie op de biografie van de Italiaanse topverdediger.

De Juventus-kapitein haalde eerder al de pers toen hij ex-ploegmaats Mario Balotelli en Felipe Melo meedogenloos met de grond gelijkgemaakte. Maar ook de vandaag jarige Arturo Vidal moest het ontgelden in het boek. Volgens Chiellini dronk de Chileense middenvelder in zijn periode bij de Oude Dame (2011-2015) regelmatig alcohol. “Het was een zwakte van Vidal”, klinkt het.

Met die beschuldigende vinger kan de huidige Barcelona-speler echter niet lachen. “Ik begrijp niet waarom iemand zulke dingen moet zeggen”, aldus Vidal in een interview op Instagram. “In het voetbal zijn er ongeschreven regels. Het stoorde me toen ik het las, maar gelukkig schreef hij ook dat ik een echte kampioen ben. Maar de aandacht van de media gaat natuurlijk naar de slechte dingen.”

De Chileen ontkende niet graag eens iets te drinken. “Ik ben een mens, zoals iedereen. Ik werk hard, maar als ik toestemming heb van de club ga ik met vrienden naar een BBQ bijvoorbeeld. Als ik volledig geconcentreerd moet zijn, dan ben ik dat ook. Maar als ik plezier mag beleven, dan doe ik dat. Ik heb nooit iets gedaan dat niet kon of mocht.”

Foto: AFP

Suarez

In zijn boek komt Chiellini ook terug op het beruchte ‘bijtincident’ met Luis Suarez. De Uruguayaanse spits zette op het WK van 2014 zijn tanden in de schouder van de Italiaan, die toen na een 1-0-nederlaag werd uitgeschakeld met de Squadra Azzurra. Suarez ontsnapte aan rood, maar werd nadien voor vier maanden geschorst.

De straf had nog hoger kunnen zijn, maar Chiellini deed een goed woordje voor de spits. “Er was niets geks gebeurd die dag”, aldus de Italiaan. “Ik moest op Edinson Cavani verdedigen, maar plots voelde ik dat Suarez in mijn schouder had gebeten. Dat was zijn manier om directe confrontaties aan te gaan en, om eerlijk te zijn, dat was ook mijn manier. Wij zijn op dat vlak een beetje identiek. Ik bewonder zijn gif, zeg maar. Zijn excuses waren dan ook onnodig. Ik ben ook een klootzak op het veld en daar ben ik trots op. Boosaardigheid hoort bij het spelletje en is dus zeker niet ongepast. Daar bewonder ik Suarez ook net voor.”