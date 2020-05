Duitse voetballegende Uwe Seeler ligt na val in ziekenhuis: operatie is onvermijdelijk

De voormalige Duitse topvoetballer Uwe Seeler ligt in het ziekenhuis. De 83-jarige Seeler, clubicoon van Hamburger SV, heeft volgens Duitse media bij een val in huis zijn heup gebroken. Hij moet een operatie ondergaan.

Seeler maakte meer dan vierhonderd doelpunten voor HSV, de club waarmee hij in 1960 kampioen van Duitsland werd. Met de nationale ploeg verloor de spits in 1966 als aanvoerder de WK-finale tegen gastland Engeland. Vier jaar later pakte Seeler met West-Duitsland brons op het WK in Mexico. In 72 interlands maakte hij 43 doelpunten.

Seeler is een hartpatiënt en heeft al een tijdje een broze gezondheid. Desondanks liet hij zich voor de coronacrisis nog regelmatig zien in het stadion van HSV.