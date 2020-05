Tien jaar geleden werd Arjen Robben “gepest” en won José Mourinho de ‘treble’ met Inter: dit was ons matchverslag van toen

“Internazionale heeft de Champions League gewonnen. De club uit het Italiaanse Milaan won de finale in Madrid met 0-2 van Bayern München.” Met die inleiding begon onze chef voetbal Ludo Vandewalle aan zijn matchverslag van de Champions League-finale op 22 mei 2010. Dag op dag tien jaar geleden dus. De Nerazzurri van José Mourinho pakten toen zelfs de ‘treble’.

Inter vierde de verjaardag van die historische gebeurtenis met een speciale video:

Hieronder vindt u ons matchverslag van toen:

Diego Milito speelde vorig seizoen nog bij Genoa. Elke topclub had er wel eens zijn oog laten opvallen maar geen enkele had genoeg geloof om de al 30-jarige Argentijn een vet betaald contract te geven. José Mourinho en Inter Milaan namen de gok. Het resultaat is dat er een Italiaanse landstitel, beker én de Champions League-trofee in de prijzenkast staan.

Diego Milito was vorige week op de laatste speeldag nog met een treffer beslissend in de Italiaanse titelstrijd. Hij scoorde zelfs twee keer om de treble, de eerste in de geschiedenis van Inter, binnen te rijven. De man is gewoon in de vorm van zijn leven. In de competitie trof hij al 22 keer raak en in de Champions League scoorde hij zijn vijfde en zesde treffer. Straks is hij ook op het WK te bewonderen.

Let wel, Inter Milaan heeft de Champions League vooral gewonnen omdat het in zijn geheel de betere voetballers heeft. Achter Milito staat immers een Wesley Sneijder die na zijn afwijzing door Real Madrid alleen maar beter is geworden. Een onmisbare schakel in het omschakelingsvoetbal dat Inter speelt.

Toenmalig Bayern-trainer Louis van Gaal. Foto: REUTERS

Robben gepest

Bayern begon wel het beste aan de wedstrijd. Robben zetten zich op rechts door maar Olic rondde niet goed af. Daarna appelleerde Van Buyten voor een strafschop. Bij een luchtduel dat zich boven het hoofd van onze landgenoot afspeelde, raakte Maicon het leer met de hand. De Engelse topref Webb zag er evenwel geen graten in.

Pas na die commotie kwam Inter opzetten. De wedstrijd was dan al ruim een kwartier ver. Sneijder trapte een van zijn gevaarlijke vrije trappen en Butt moest zich behoorlijk reppen. Aan de overkant besloot Robben in een kansrijke positie over.

Daarna gebeurde bijna een kwartier niks. De wedstrijd verviel in een grote saaiheid maar plots was Inter daar. Julio Cesar trapte uit, Milito won het kopduel van Demichelis en spurtte als een speer weg. Sneijder bediende hem perfect en de Argentijn liftte het leer voorbij Butt binnen (1-0).

Na de voorsprong ging Inter nog wat meer verdedigen. Barcelona geraakte er in de halve finale amper doorheen, wat zou het minder getalenteerde Bayern daar dan wel in slagen? De Duitsers moesten uitsluitend rekenen op de flitsen van Robben en Olic. Mourinho, ex-trainer van Robben bij Chelsea, had zijn spelers duidelijk de opdracht gegeven om Robben met venijnige tikjes op de zenuwen te werken. De valgrage Robben lag dan ook om de haverklap op de grond. Er werd wel een angel uit het spel van Bayern gehaald.

Inter toonde voorts dat het de koning van de omschakeling is. Enkele minuten later was er een langgerekte dubbelpass Sneijder-Milito. De Nederlander plaatste het leer te zwak op het lichaam van Butt. Bayern kon er in de slotfase van de eerste helft alleen nog schotjes van Van Bommel en Müller tegenoverstellen.

Snediger Bayern

Na de rust begon Bayern snediger. Olic legde klaar voor Müller die helemaal vrij op Julio Cesar besloot. Inter reageerde meteen langs Pandev. Butt haalde zijn schot uit de bovenhoek. Inter liet Bayern komen. Altintop schoot in de korte hoek naast. Julio Cesar had puike reddingen in huis op pogingen van Müller en Robben.

Milito zette evenwel de kroon op zijn sterk seizoen. Met nog iets meer dan tien minuten te gaan schakelde hij Van Buyten uit en duwde de 2-0 voorbij Butt.

In de halve finales schakelde Inter het Barcelona van Pep Guardiola en ex-speler Zlatan Ibrahimovic uit. Foto: BELGAIMAGE

Mourinho-mania

José Mourinho haalde zijn vijftiende trofee als trainer binnen, de twee League Cups met Chelsea niet meegerekend (die worden niet in elk land georganiseerd). Hij begon pas in 2003 met Porto met het verzamelen van prijzen. In zeven jaar zit hij al aan een indrukwekkend aantal.

Door winst in de Champions League heeft Inter de unieke ‘treble’ te pakken. De club van trainer José Mourinho werd in eigen land namelijk landskampioen en won er ook de beker.