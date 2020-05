Yaya Touré moet eerste puzzelstukje zijn richting ‘Dream Team’ van Braziliaanse topclub: “Hallo!”

Als het aan zakenman Roberto Leven Siano ligt, wordt bij Vasco Da Gama een heus ‘Dream Team’ samengesteld. De Braziliaan wil later dit jaar de voorzittersverkiezingen winnen en belooft de supporters nu al gouden bergen.

Leven Siano is van plan om enkele topspeler te contracteren. Yaya Touré (37) heeft al toegezegd. Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli, Sebastian Giovinco en Alex Teixeira moeten volgen en zijn naar verluidt al benaderd.

De eventuele transfer van Touré (ex-FC Barcelona, Manchester City én Beveren), werd aangekondigd via het Instagram-account van Leven Siano. “Hallo, mijn naam is Touré Yaya. Ik wil Roberto bedanken dat hij mij in dit project wil betrekken. Ik kan niet wachten tot ik alle fans van Vasco kan ontmoeten”, aldus Touré.

De Ivoriaanse middenvelder zit zonder club zit nadat hij afscheid nam van de Chinese tweedeklasser Qingdao Hunghai. Eerder leek hij nog over te stappen naar Botafogo, maar die transfer ketste alsnog af nadat de club hem in een video al had verwelkomd.

De verkiezingen bij Vasco Da Gama vinden later dit jaar plaats. Het is nog onduidelijk op welk datum exact. De club uit Rio de Janeiro heeft vier Braziliaanse titels, een Braziliaanse beker en een Copa Libertadores op haar palmares staan.