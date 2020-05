Spaanse Liga wacht voor hervatting op groen licht autoriteiten

Javier Tebas, voorzitter van de Spaanse Liga, zegt dat clubs en spelers uitkijken naar een hervatting van de competitie midden juni. De finale beslissing ligt echter in handen van de Spaanse gezondheidsautoriteiten.

“Clubs, bestuurders, spelers en refs zijn er allemaal op gebrand om het seizoen te hervatten”, zei Tebas vrijdag. “Maar de competitie kan enkel herstarten als de gezondheidsautoriteiten het mogelijk achten. Samenwerking met de Spaanse Sportraad CSD en voetbalbond RFEF zal de sleutel vormen.”

Tebas liet eerder blijken dat hij hoopt dat de wedstrijden weer kunnen hervatten op vrijdag 12 juni, met de derby tussen Sevilla en Betis. Volgens de Spaanse radio Cadena Cope stapte de Liga ondertussen af van dat idee. Een van de grootste obstakels bij de herstart kunnen de regionale verschillen zijn in Spanje bij de versoepelingen van de coronamaatregelen. Dit zou als gevolg kunnen hebben dat in bepaalde regio’s duels mogelijk zijn, maar in andere nog niet. De Liga kijkt daarom naar de regering om dit probleem te voorkomen.