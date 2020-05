Politievakbond deelt nieuwe beelden van vermoedelijke daders politiegeweld in Anderlecht

Brussel / Anderlecht - Politievakbond VSOA heeft vrijdagmiddag nieuwe beelden gedeeld van het geweld tegen agenten bij een arrestatie in de Anderlechtse wijk Kuregem. Ze zal de beelden overmaken aan de politie en het parket in de hoop zo sneller de daders te vatten.

VSOA deelde woensdagavond al harde beelden van de twee agenten die zwaar worden aangepakt tijdens een arrestatie van de verdachte van een gewapende overval. Eén van de betrokken agenten werd opgenomen in het ziekenhuis nadat hij in het gezicht werd geschopt.

(Lees verder onder de video)

Video: VSOA Politie

Met de beelden wilde VSOA een einde maken aan wat ze de straffeloosheid van daders van politiegeweld in Brussel noemen. In de bijhorende Facebookpost werd onder meer hard uitgehaald naar politici Pascal Smet (SP.A) en Benjamin Dalle (CD&V).

Het Brusselse parket liet in de loop van donderdag weten een onderzoek te starten naar de feiten in Kuregem, in de hoop de daders te kunnen identificeren. Vrijdagmiddag deelde VSOA nieuwe, meer herkenbare beelden van de vermoedelijke daders op zijn Facebookpagina.

“VSOA Politie zal justitie helpen bij het snel identificeren van de daders van het geweld tegen onze collega’s in Anderlecht”, zo luidt het op Facebook.

