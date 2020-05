16.000 artsen: “Alle kinderen naar school zonder afstandsverplichting”

Vrij kunnen samen spelen en leren is een essentiële activiteit voor kinderen. Dat is de boodschap van liefst 16.000 artsen uit alle medische disciplines. Ze pleiten ervoor om alle kleuter- en lagere scholen ter heropenen zónder onderlinge afstandsverplichting tussen kinderen. “Het volstaat dat leerkrachten hun voorzorgen nemen.”

Vandaag worden twee belangrijke beslissingen verwacht voor kinderen: zullen ze weer met meer naar school kunnen gaan en zullen ze tijdens de zomermaanden samen mogen spelen en op kamp gaan? Als het van 16.000 artsen afhangt, moet het antwoord tweemaal volmondig “ja” zijn. Het is hoog tijd dat kinderen voorrang krijgen in de exitstrategie, vinden de “covid-19-groep”, genoemd naar het Facebookplatform waar de medici elkaar vinden. “Kinderen dreigen het grootste slachtoffer te worden van de coronamaatregelen, terwijl zij zelf net het minst risico lopen.”

Ze roepen de overheid op om voor kinderen een eigen, aparte “gedragscode” op te stellen, waardoor zij als enigen wél dichter dan 1,5 meter bij elkaar mogen komen. “De afstandsverplichting is het grote probleem, zowel in als buiten het onderwijs, terwijl de regel niet in proportie staat met het risico op besmetting dat kinderen lopen”, verklaart dokter Livia De Picker. “Schoolpersoneel moet er nu op toezien dat kinderen steeds afstand houden, en dat is een onhaalbare opdracht die ook nodeloos angst aanjaagt.”

“We zien veel kinderen gestresseerd geraken omdat ze geen tikkertje mogen spelen of speelgoed mogen delen”, illustreert ze. “Ze begrijpen het niet Schooldirecties geven aan dat de regel de voornaamste hindernis is voor een volledige heropstart van het kleuter- en lager onderwijs. Daarnaast horen we dat ouders van jonge kinderen vaak ten einde raad zijn en dringend nood hebben aan het vooruitzicht om weer samen, vrij, te kunnen spelen en leren. En ze hebben gelijk, want fysiek en sociaal contact met leeftijdgenoten is cruciaal voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Vandaar dat we zeggen: hanteer het principe van de essentiële beroepen, en versoepel de regels.”

“Geen reden om klassen te ontdubbelen”

Concreet: de artsen pleiten ervoor om in de resterende 5 weken van het schooljaar alle leerlingen van het kleuter- en lager onderwijs weer naar school te laten komen, zonder dat zij altijd op meer dan 1,5 meter afstand van elkaar moeten blijven. Het volstaat dat de leerkrachten zelf hun voorzorgen nemen, door onder andere regelmatig hun handen te wassen, binnenruimten te verluchten en afstand te houden waar mogelijk of een mondmasker te dragen als de afstand van 1,5 m niet kan gewaarborgd worden. Enkel kinderen of schoolpersoneel in risicogroepen kunnen beter nog even niet naar school komen.

“Het is volgens ons niet nodig om klassen te ontdubbelen”, vervolgt dokter De Picker. “Als je een limiet gaat plakken op het aantal kinderen dat mag schoollopen, leidt dat altijd tot problemen. Vanuit onze medische expertise zeggen wij: laat hen allemaal weer normaal spelen en leren.” Ook buiten het onderwijs moeten kinderen minstens met een aantal leeftijdsgenootjes kunnen omgaan zoals vroeger - knuffels inbegrepen.

De 16.000 artsen hopen dat het overlegcomité rekening zal houden met hun oproep. Ze hebben hun oproep overgemaakt aan de Pediatric Task Force, de GEES en de kabinetten van Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) en federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Als fysiek contact tussen kinderen niét snel wordt toegelaten, zullen de negatieve gevolgen véél groter zijn, waarschuwen de artsen tot slot.